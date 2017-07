Guido Lorenzino: Factura de gas: "La legalidad de los aumentos choca con la razonabilidad."

Guido Lorenzino - Titular de la Defensoría del Pueblo Bonaerense 12-07.mp3

El titular de la Defensoría del Pueblo Bonaerense, Guido Lorenzino, habló con Luis Novaresio sobre las tarifas de gas y luz, mirá lo que dijoREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESLas facturas de gas que están llegando se multiplican por 5 de lo que pagabas habitualmente, eso es legal, pero no razonable. Una señora me decía tengo jubilación mínima y le vino 4 mil pesos. La legalidad de los aumentos choca con la razonabilidad."-"Estamos haciendo los reclamos personales y que nos digan como pagarlo."AUDIO DE LA NOTA- Con un consumo similar me vino 6 veces más: "La justificación que dio Juan José Aranguren en la audiencia de gas era legal, pero es impagable. Lo que nos queda es ir con la factura de gas y el sueldo para que nos digan como pagarlo."-"La formula del aumento es dificil entender, la suba de luz, gas, agua se multiplica de 5 para arriba, el tema es que legalmente están bien aumentadas, pero no se pueden pagar. La justicia deberá decir algo."-"La tarifa social es complicada, un ejemplo es que muchos clubes de barrio no tienen todos los papeles en regla entonces terminan pagando más. En el caso de los jubilados si heredó una propiedad ya no tiene la tarifa social. Son políticas públicas de buen anuncio pero en la realidad entran pocos. Más allá de la tarifa social, el cuadro tarifario es desproporcionado."-"Si la luz te la da una cooperativa es muy dificil entender los aumentos. En el tema del gas lo que hacemos es ponernos a disposición de los ciudadanos para que hagamos el reclamo en la Justicia. El reclamo es igual para cualquier parte del país, entren a la Página que hay un instructivo."