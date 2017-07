Guillermo Badino - Titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales 13-06.mp3

El Titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, habló en #Novaresio910 sobre la suspensión de pensionesREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES- "Es muy dificil decir las bajas en las pensiones, son suspensiones, y se realizan de forma dinámica todo el tiempo. Si hay errores los corregimos. No hay una cifra de suspensiones, quiero decir que nosotros no hacemos nada extraordinario. Seguimos haciendo lo que se venía haciendo."-"Hay que tranquilizar a la gente, se hace un control prestacional, se verifican los controles en las pensiones."- "Nosotros estamos administrando un programa de más de un millón y medio de personas que se daba en el kirchnerismo a personas que no cumplían con la ley, fue un manejo corrupto del Gobierno anterior para distribuir pensiones que no corresponden a lo que decía la ley."-"Este es un programa que tiene dos requisitos, que la persona tenga una invalidez total y permanente, además que tenga una vulnerabilidad social. Si recibe alguna prestación, o familia debemos revisar las pensiones."AUDIO DE LA NOTA-"Los últimos años se administró de manera irresponsable. La gente puede llamar a la Comisión y arreglamos si cometimos un error."- Es correcto que bajaron 70 mil pensiones?: "No voy a hablar de cifras."