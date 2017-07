Gustavo Ferrari: "En materia de seguridad estamos mejor"

Gustavo Ferrari - Ministro de Justicia Bonaerense 07-07.mp3

El Ministro de Justicia Bonaerense, Gustavo Ferrari, habló con Luis Novaresio mirá lo que dijo

El tema seguridad está mejor con María Eugenia Vidal?: "Lo que ha ocurrido es que se sinceraron los datos y la toma de conciencia. Además hubo una inversión en dos aspectos, uno es el humano, se recapacitó al personal, el equipamiento y también la tecnología. El Ministro Cristian Ritondo ha hecho una tarea muy inteligente porque no se trata sólo de comprar y equipar, sino de ver contra quienes estamos combatiendo."-"El delito no usa solo al que está impregnado con la droga, sino también el crimen organizado que está más organizado que el Estado. Hay un gran combate contra el narcotráfico."-"En nuestras cárceles estamos duplicando el ingreso de detenidos respecto al prime r semestre del año pasado. Esto habla de la actividad preventiva, cuando se hacen allanamientos."- Pero estamos mejor o peor?: "En materia de seguridad estamos mejor porque conocemos la situación y la mayor capacidad, actividad de las personas que combaten el delito. Y estamos mejor en la conciencia y el compromiso de trabajar en nuestras cárceles para que las personas que salgan no delincan."-"Lo que ha cambiado no es el régimen de carcelación, sino lo que cambió es que se cumplan las penas, no ingresa nueva gente por las normas, sino que los que están siguen detenidos. Esto es a futuro."- Abogados para las victimas: "Es un acto de Justicia porque la victima era olvidada, tendrán un defensor oficial. Julio Conte Grand está implementando que en el caso de delitos graves las personas que no tienen dinero puede ser defendido por un abogado púb lico."-"Desde el 2009 estoy en política."-Gana Cristina Fernández?: "Estamos convencidos que hay una opción por el futuro y la gente no vuelve para atrás."- Las Paso: "Las paso deberían ser optativas para cada partido, no obligatorias, porque movilizan recursos en todo el país. A mí me parece que hay que derogarlas y si no que lo decida cada partido, no debe ser obligatorio porque se desatiende la gestión."