Gustavo Segre: "La corrupción hace daño"

El analista argentino en la consultora Center Group,Gustavo Segre, habló con Luis Novaresio sobre el caso Odebrecht, mirá lo que dijo:-"La información de Odebrecht es informal, no tiene validez jurídica, no fueron aportadas en relación al acuerdo entre los Ministerios públicos, brasilero y argentino. La que firmaron con Alejandra Gils Carbó. Y mucho menos de un acuerdo entre Odebrecht y el Ministerio de Justicia argentino. Esto puede llevar a una expectativa a la gente y que no genere que vayan preso."AUDIO DE LA NOTA-"Las informaciones que surgieron son periodísticas, la información que usa Alconada Mon podría ser anulada por Julio De Vido y José López."-"Odebrecht trabajó con otras empresas que trabajaron con Petrobras, y ni siquiera son investigadas, Contrera Hermanos, Electro Ingeniería."- March a 20J a Tribunales: "Tres factores generaron cambios en la política de Brasil, se hicieron leyes que pudieron aplicarse. Es bueno que la gente de Argentina participe porque acá cambiaron las cosas. La corrupción hace daño. Si Argentina investiga sin la ayuda brasilera puede meter presa a quién quiera."