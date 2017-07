Helen Fernandez: "Pasó lo que sospechábamos ya que Nicolás Maduro dio cifras que no son ciertas y proclamó su fraude en constituyentes"

Helen Fernandez - Alcandesa de Venezuela 31-07.mp3



La Alcandesa de Venezuela, Helen Fernandez, habló con Luis Novaresio por la situación actual en VenezuelaREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES¿Cómo está hoy la situación?"."Y pasó lo que sospechábamos ya que Nicolás Maduro dio cifras que no son ciertas y proclamó su fraude en constituyentes. Ayer estuvimos todos en la calle y fuimos totalmente reprimidos. Todo el mundo quería salir pero en cualquier grupos presenciaba tiros y bombas. Así se pasó todo el día. Sin embargo quiero decirte que estamos firmes porque no vamos a permitir que este esta dictadura al poder que viene desde la Isla de Cuba".AUDIO DE LA NOTA"Se habló de 15 muertos en las manifestaciones de ayer"."Sí, se dicen que son 16 confirmados y a la noche decían que eran much os más. [...] Tenemos un Alcalde que pudo escapar pero que lo pudieron detener. Le tomaron el hilo y lo tomaron preso. También tenemos otros casos complicados [...] Este es un gobierno que se puso de una tira. Es lo que quieren instaurar acá en Venezuela a punta de pistola"."¿Esto son grupos oficiales o parapoliciales?"."Las dos pero por lo generan son grupos para policiales. Yo fui testigo y presencial de dos ataques. [...] No se puede entender como pueden violar los DDHH de esa manera y empezaron a concentrarnos [...] Las cifras que manejan nosotros es mucho menos".