Hernán Lacunza: Salario docente: "No me parece digno que el sueldo de un docente sea el que estamos pagando, pero la magia no existe"

Hernán Lacunza - Ministro de Trabajo bonaerense 13-06.mp3

El Ministro de Trabajo bonaerense, Hernán Lacunza, habló con Luis Novaresio sobre el salario docenteREPASA LAS MEJORES FRASES- Propuesta docente: "La propuesta de ayer a los gremios docentes es un aumento piso del 21 por ciento, en dos tramos, con clausula gatillo, una recomposición de dos mil pesos por cargo, alcanzable para los jubilados, un plus por presentismo así se baja el ausentismo y se le da más dinero a los docentes. El salario promedio pasaría a 23.300 pesos, de 9.800 pesos a 11.800 pesos, de bolsillo."-"En septiembre cobrarán 11.800 pesos, ahora 10.800."AUDIO DE LA NOTA- Ya hablé con el Ministro Alejandro Finocchiaro y con Nora De Lucia, no trabajan cuatro horas los docentes: "Media jornada, o un turno son 11 mil pesos y doble jornada 22 mil pesos. Todo el sueldo es remunerativo."-"El dinero es de los contribuyentes. No me p arece digno el sueldo, pero tenemos un país más pobre de lo que pensamos. A todos nos gustaría que ganen más, pero para pagar más necesitamos más recursos, endeudarse o aumentar los impuestos."-"Ayer el tema no fue el salario, la propuesta, los gremios hablaron sobre el presentismo y los descuentos de los días de paro. Este tema se judicializó y la justicia nos dio la razón."- Está fastidiado con este tema?: "No, no, es parte del trabajo."