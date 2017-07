Jorge Adaro: "Mañana hay paro docente en la Capital Federal"

Jorge Adaro - Secretario gral de Ademys 10-07.mp3

El secretario gral de Ademys, Jorge Adaro, habló con Luis Novaresio sobre el paro docente en Capital FederalREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES-"Mañana hay paro docente en la Capital Federal, esto es porque el Gobierno porteño dijo que no podía avanzar en una propuesta por el efecto provincia, que había un acuerdo entre Nación, provincia y Ciudad."AUDIO DE LA NOTA-"Nosotros veníamos diciendo que acá hubo una oferta del 19 por ciento en marzo y hace más de 100 días que no discutimos salarios porque no nos llaman."- Hoy en Capital un docente al ingresar cobra 13 mil pesos: "Nosotros creemos que provincia de Buenos Aires debería ganar mejor, pero para nosotros las dos ofertas son insuficientes."-"Hace más de 100 días que el Gobierno no convoca, ahora tendríamos una convocatoria para el jueves, pero fue después de la medi da de fuerza."-"No acataríamos una conciliación obligatoria."