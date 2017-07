Jorge Candis: "Yo creo que Freiler comete errores, pero no alcanza para llevarlo a juicio político"

Jorge Candis - consejero en el Consejo de la Magistratura 30-05.mp3

El consejero en el Consejo de la Magistratura,Jorge Candis, habló con Luis Novaresio sobre Eduardo FreilerREPASÁ ALGUNA DE LAS FRASES-"No había paridad en la votación sobre Eduardo Freiler, el Oficialismo tiene 8 votos, tres el Frente para la Victoria y el mío es independiente. No lo apoye porque no está bien hecha la investigación, faltan pruebas para llevarlo a juicio, los peritos de la Corte deberían hacer las pericias, se le consultó al Banco Central, que no contestó, el valor del inmueble se sacó por una revista."-"El Consejo de la Magistratura, cosa increíble, lo autorizó a realizar actividades comerciales, la Corte no dijo nada, su silencio avala lo que dijo el Consejo de la Magistratura."- Freiler puede tener ese patrimonio con el sueldo de juez?: "Con el sueldo de juez solo no puede tener ese patrimonio, pero tiene otros ingresos."-"Freiler quiso explicar el tema de sus otros ingresos y el Consejo no se lo permitió."AUDIO DE LA NOTA-"Yo creo que hay una intencionalidad personal, él tuvo fallos que comprometieron sectores. Los fallos de Freiler perjudicaron a los medios de comunicación (la causa Clarín), se la está cobrando."-"El 4 de mayo les dije a los que investigaban que hagan las cosas bien y no lo hicieron."-"El Consejo no debe analizar si paga impuesto o no."-"Yo creo que Freiler comete errores, pero no alcanza para llevarlo a juicio político. En un momento se habló de una financiera"Luis Novaresio, conductor: "Está probado que el juez tenga una financiera?."Jorge Candis, consejero en el Consejo de la Magistratura: "No sé, no se investigó, yo pedí que se in vestigue este tema."-"En este momento es incompleto el dictamen para llevarlo a juicio. No pongo las manos en el fuego por nadie."-"El juez Freiler fue sobreseído en la causa penal."- A usted se lo acusa de beneficiar a Hotesur?: "Me pueden acusar de lo que sea, yo no recibí presiones, voté como creo que está bien. Las cosas no fueron bien hechas. En este caso tengo la conciencia tranquila."