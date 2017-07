Jorge Rizzo: "Estamos en un momento de la campaña que se puede decir cualquier cosa"

Jorge Rizzo - presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal 11-07.mp3



El presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, habló en #Novaresio910REPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESDeclaraciones de Julio De Vido: "Comete varias infracciones, esto lo escucharon colegas, diputados, hicieron la denuncia?, habló por lo que dice Clarín. Los fiscales deberían actuar."-"El Presidente habla de mafias y no hace la denuncia."Luis Novaresio, conductor: "Igual que Elisa Carrió que dice que la investigan."AUDIO DE LA NOTAJorge Rizzo, "Se debe citar a De Vido para que cuente lo que dicen los medios, pero también a los diputados. Clarín no cita a nadie, dice diputados de la Oposición.-"Estamos en un momento de la campaña que se puede decir cualquier cosa. Claudio Bonadio pidió la indagatoria de De Vido. Estamos haciendo una utilizaci&oacut e;n mala de algunas practicas."-"Yo creo que es lo que corresponde que investiguen a todos, si no se hizo antes fue por complicidad. Espero que esto no sea sólo para funcionarios del Kirchnerismo."- Situación de Alejandra Gils Carbó: "Gils Carbó debe perder su cargo de acuerdo a los tiempos procesales, si se va por decreto me parece una aberración jurídica. El otro día hablaba con diputados y senadores y decíamos que el Procurador debería iniciarse e irse con el Presidente."