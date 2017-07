Jorge Taiana: "El gran cambio ha estado en la lista, sobre todo en diputados"

Jorge Taiana - Candidato a Senador por Unidad Ciudadana 28-07.mp3

El Candidato a Senador por Unidad Ciudadana, Jorge Taiana, habló con Luis Novaresio, escuchá la entrevistaTaiana: Estamos en proceso de Paso, es una ley que se ha ejercido, apoyemosla y no tratemos de modificarla. Si estamos con las Paso, no la modifiquemos. Tienen un objetivo noble que es evitar que las estructuras partidarias impongan candidatos y la ciudadanía no tenga opción. Se toma algo de las primarias de EEUU. Es raro porque potencialmente una persona de un partido puede elegir una persona de otro, pero esa posibilidad se elimina bastante. Lo cierto es que las fuerzas políticas no se ha aptado por las paso. Se ha querido evitar confrontar. Ha pasado con Cambiemos y en la ciudad como con el recl amo de Martín Lousteu, con Sergio Massa, con Unidad Ciudadana. Incluso en Unidad Ciudadana hemos sido más flexibles porque no tenemos paso en provincia a nivel senadores, si hay paso de diputados en Ciudad.Novaresio: ¿ Cómo toma cuando se dice Cristina Fernández de Kirchner decidió mostrarse como más serena, buscando más el error ajeno?AUDIO DE LA NOTATaiana: Creo que es pago porque bogas y pago porque no bogas. Era criticada por su presencia hiperactiva. Creo que lo hace por táctica. Hay una interpretación de la nueva realidad y una vocación por dar una respuesta más acorde y eso implica la idea de Unidad Ciudadana. Creo que tenemos que sumar a todos y buscar representarlos. Eso implica escucharlos y que se expresen las voces.El gran cambio ha estado en la lista, sobre todo en diputados. Busca personas de diferentes sectores. Tiene representación de la mujer con igualdad. Se bu sca la voz de sectores diversos y se busca gente más joven y una forma de darle voz a la gente.Novaresio: ¿Qué opinión tiene de lo que pasa en Venezuela?Taiana: Es una severa y dramática crisis institucional. Hay un enfrentamiento de poderes que se agudiza, hay mucha violencia, hay 105 muertos, hoy es un día de muchísima tensión. Hubo huelga y hoy hay toma de Caracas. Habrá una gran presencia opositora en la calle. Hay enfrentamientos y yo creo que hay que hacer esfuerzo por retomar el diálogo. Es la única forma de bajar la violencia y que no empeore.Novaresio:¿ Hoy hay estado de derecho en Venezuela?Taiana: Es una pregunta fácil. Hay dos poderes enfrentados, la asamblea legislativa tiene un desconocimiento, la fiscal ha hecho retroceder a la corte y el ejecutivo está en conflicto con la fiscal. La asamblea ha designado jueces de l a corte y allí se crean dos fuerzas. Como país debemos evitar la violencia y no aislarlos. En el Parlasur la mayoría de Venezuela son de la posición.Novaresio: ¿No hay poderes, no hay libertad de prensa, hay 105 muertos, eso es libertad de derecho?Taiana: En todo caso está muy en riesgo y cuestionado. Hay una elección el domingo y que la oposición sería el fin de la legitimidad del gobierno. Creo que es grave. Hubo una última gestión de Rodríguez Zapatero. Yo trataría de esperar que haya buenas noticias y no malas. Las malas pueden ser muy malas, no solo para Venezuela sino para la región.Novaresio: ¿Tiene que comprar un auto usado, se lo compra a Mauricio Macri, a Sergio Massa o a Florencio Randazzo?