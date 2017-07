Juan Carlos Schmid: "La pobreza ha crecido, es un hecho"

Juan Carlos Schmid - Miembro del Triunvirato de la CGT 18-07.mp3

El miembro del triunvirato de la CGT, Juan Carlos Schmid, habló con Luis Novaresio sobre la pobreza, mirá lo que dijo:REPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESSituación en Pepsico: "El día que se produjeron los hechos en Pepsico había sido convocado el Consejo Directivo que estaba para tratar todos los temas similares a estos. La tibieza que nos dicen, quiero aclarar que el sindicato de base estuvo actuando allí. Alimentación operó, hizo tratativa en atender el conflicto. Después que pasó esto nosotros ya habíamos fijado el día del reclamo."-"La situación económica es mala, hay una cuestión generalizada de gente que no llega a fin de mes, un aumento de la pobreza y una falta de expectativa de mejora."-"Hay contacto con el Gobierno, pero lo hacen por sectores, no hay un dialogo institucional donde estén sentados todos los s ectores, acá también deben entrar los empresarios. El Ministro de Trabajo lo dijo."AUDIO DE LA NOTA-El Ministro Jorge Triaca habla de una reforma laboral: "Yo entiendo que la reforma laboral es un embate para toda la región, pero esto no va a mejorar la situación. Se busca ajustar por el trabajo del asalariado, que es el más débil."-"Acá las inversiones no llegan por la carga impositiva, porque se derrumba el consumo, hay falta de créditos, hay especulación del sector financiero."- Triaca cuestionó a los sectores de Izquierda: "Cuando el conflicto es llevado con una carga ideológica, y del otro lado no ofrecen alternativas de negociaciones probablemente terminamos con problemas no deseados."-"El conflicto de Córdoba, del transporte, terminó con 200 compañeros en la calle, y con la decisión que no puede n hacer huelga. Eso fue obra de un conflicto mal dirigido"