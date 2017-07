Juan Grabois "Me parece intrascendente la carta del Papa a Hebe de Bonafini"

Con respecto a la carta que recibió Hebe de bonafini de parte del Papa Francisco, Grabois dijo "Me parece muy sabía la respuesta del Papa a Hebe de Bonafini, la carta dice dos cosas, frente al dolor de una victima uno no trata de esclarecer a la victima, la respeto y listo, no tengo que debatir el tema."



-"Le dice sos una victima y frente a ese dolor me quedó sin palabras; y después le dice que pensará en las palabras de Hebe de Bonafini, ya que ella no era una persona muy cercana a Francisco."



-"Me parece intrascendente la carta. El Papa tiene mucho para enseñarnos a todos."



- No crees que el Papa sigue la política argentina: "No lo creo, esta es una de las miles de cartas que responde Francisco. La connotación política es por tener una perspectiva infor mativa."



-"Mi intuición me dice que el Papa vendrá pero no muy rápido."



- Si no viene es por la actual administración?: "Sería un reduccionismo. A mí hay cosas de algunos obispos argentinos que me dan vergüenza. Me puedo referir a Aguer justificando el 2x1. O teniendo un Papa que dice que la Iglesia se acerque a los pobres, salvo los curas villeros, Caritas y algunos más no me siento acompañado por la Iglesia. No veo a un Episcopado que siga al Papa como me gustaría."





