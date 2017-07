Julian Domínguez: "En el debate presidencial Macri dijo que iba a hacer una cosa, e hizo otra"

Julian Domínguez - ex ministro de agricultura 01-06.mp3

El ex ministro de agricultura, Julian Domínguez, habló en #Novaresio910 sobre la unión del PeronismoREPASÁ LAS MEJORES FRASES- Hombre de Florencio Randazzo?: "No, no soy de nadie."- Unidad del PJ: "La unidad la produce la gente en la política, tenemos que resolver las dificultades y el pueblo debe decir quién quiere que lo represente, después que se elija apuntamos a la unidad."-"Ayer le dije a Fernando Espinoza que tenemos un sentido de construcción republicana, vamos a tener todo el dialogo necesario para que la gente exprese quién quiere que represente al peronismo en esta etapa."-"Estamos convencidos de tres principios que debe representar el Frente Social, primero el valor de la palabra, Florencio Randazzo defendió su palabra, creemos en el valor del dialogo, cuando fui Ministro de Agricultura lo hice, la polít ica es vocación de servicio y acción. Randazzo resolvió los problemas de los DNI, la Tarjeta Sube, después de la crisis de Once puso en marcha a los ferrocarriles. Se necesita capacidad de dialogo, gestión y el valor de la palabra para que los sectores medios miren al peronismo."-"Yo creo que no hay una vida pública y una privada, jamás utilicé a la política como una forma de descalificación. La política es la más noble de las actividades, los que hacemos politiquerías somos lo hombres, cada uno debe dar testimonio de su conducta."-"El Pueblo argentino que se siente desilusionado, con aumento de tarifas, los dirigentes que se presenten deben mostrar la palabra."AUDIOS DE LA NOTA- Candidaturas de Cristina Fernández y de Florencio Randazzo: "Uno compite y si pierde acompaña, yo lo hice. Hay una construcción de proceso p olítico, no se debe esconder la derrota, no es un negocio."-"Si imagino en una reunión del PJ a Cristina Fernández, nosotros valorizamos el rol que tuvo en la Argentina."- Imagina una foto de Florencio Randazzo con Cristina Fernández: "Acá no hay una pelea entre dirigentes, acá estamos buscando lo mejor para el pueblo argentino. Hay ideas, principios y valores. La gente decide."- La tutea a la ex presidente: "Por qué no?. Uno en la política debe decir lo que siente. Este proyecto lleva a la Argentina al endeudamiento, profesionales sin trabajo, más pobreza, comercios que cierran."- Cómo lo ves a Mauricio Macri: "En el debate presidencial Macri dijo que iba a hacer una cosa, e hizo otra, deberá dar cuenta de eso. Hay una menor industria, tenemos balanza comercial negativa, menos aporte a la ciencia."-"Nosotros perdimos las elecciones, la autocrítica es esa. Nosotros tomamos medidas que cambiaron la Argentina, como el tema de los satélites, la industrialización, el Ministerio de Tecnología, el fin de endeudamiento. Este Gobierno borró lo que se hizo bien. Debemos tener una visión plural."-"Todo lo que dijo Macri que no iba a hacer lo hizo, hasta el fútbol para todos."-"Los hinchas de Boca estamos sufriendo."