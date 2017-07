Julian Domínguez: "Hay una decisión de proscribirlo a Florencio Randazzo"

Julian Domínguez - ex ministro de agricultura 08-06.mp3

El ex ministro de agricultura, Julian Domínguez habló con Luis NovaresioREPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Caliente la interna de PJ, ayer me decían que Fernando Espinoza le dijo a Julian Dominguez que no se presente Florencio Randazzo."Julian Dominguez, ex ministro de agricultura: Dicho de Mario Secco: "Ayer y anteayer muchos intendentes se manifestaron de que haya lista única, que Randazzo no participe, es decir que sea proscripto. Yo me comuniqué con Fernando Espinoza, y me dijo que por lo que decían los intendentes, se quería una lista única."-"Esto es una decisión de proscribirlo a Florencio Randazzo, sacarlo de la cancha, hablan de lista única y unidad programática. Nosotros estamos convencidos que la mejor manera de hacer una oposición frente a Mauricio Macri es qu e la gente participe en la decisión de los candidatos."AUDIO DE LA NOTA- Dichos de Secco sobre que Randazzo es caprichoso: "No puede ser caprichoso un debate de ideas, la democracia nos hace igual a todos. Atrasaría al Peronismo que no se hagan las PASO; Randazzo, yo, somos peronistas. Esta es la elección de los candidatos."-"Nosotros creemos que el peronismo no va a llegar a no dejar competir en las PASO."- Cristina Fernández será candidata?: "Le asiste el derecho, no sé si será candidata. Nosotros sabemos lo que queremos, sabemos dar una respuesta esperanzadora, y defendemos el derecho a ser elegidos. La sociedad va a definir los candidatos."- Primarias con Aníbal Fernández terminaron con denuncias: "El pasado es pasado, la calidad de la competencia electoral la hace cada persona, yo confío en las Instituciones."-&quo t;Florencio está en Luján hablando con los trabajadores de la industria textil, hablará en los próximos días."-"Fernando Espinoza es un amigo personal, y corrobora lo que dicen los intendentes, él dijo que se quería hacer una lista única."-"No sé si Máximo Kirchner mandó un mensaje. Nos fue mal que los dirigentes elijan dirigentes, que nos elija la gente."- Si Cristina Fernandez te dice que no vayan a las PASO que haces?: "Le digo que es lo mejor para la Argentina."