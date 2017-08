Lucio De la Rosa: "Mi cliente no conoce a Anahí"

Lucio De la Rosa - abogado de Marcos Bazán 08-08.mp3

Lucio De la Rosa - abogado de Marcos Bazán, habló con Luis Novaresio sobre su defendido, mirá lo que dijoREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Hoy en horas de la mañana se le tomará declaración indagatoria, en el día de ayer prestó declaración al otro imputado que ya está libre."-"Mi cliente no conoce a Anahí, mi cliente responderá a todas las preguntas del fiscal. Es muy probable que por la complejidad de la causa estudie la causa y al mediodía él prestaría declaración sabiendo los cargos que se le imputan."AUDIO DE LA NOTA-"Ayer la madre del imputado quedó en la casa de mi cliente y tuvo una especie de custodia del predio de parte de la policía local. Luego se la trasladó a la comisaría de Parque Barón y se incautó una tijera infantil y se labraron actuaciones a nombre de la madre como aver iguación de ilícito, y le leyeron los derechos del imputado."-"Hablé con el oficial de servicio porque no era correcto."- Cree que su cliente es un perejil?: "Yo estoy diciendo que hay especulaciones de los indicios que se están tomando, tienen que darle oportunidad a mi cliente. No quiero que se genere un prejuicio."-"Se levantaron los rastros de sangre pero aún no hubo cotejo de ADN, respecto a los cabellos de la cama mi cliente tiene una novia y duerme con él."-"Para mí hay una búsqueda desesperada, se tendría que haber buscado prueba para detener a mi asistido, una prueba es que el profesor está en libertad."-"Hoy voy a mostrar pruebas y declarará, luego pediré la libertad. En la provincia de Buenos Aires la prueba de ADN puede tardar dos meses."-"Estoy conven cido que mi cliente es inocente."