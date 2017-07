Lugones: Aldosivi- Boca: "Tomamos la decisión que no haya publico visitante"

Juan Manuel Lugones - Titular del Aprevide 14-06.mp3

El titular del Aprevide, Juan Manuel Lugones, habló con Luis Novaresio sobre la posibilidad de que no haya publico visitante en el partido que disputará Boca contra AldosiviREPASÁ LAS MEJORES FRASES- Aldosivi- Boca: "Tomamos la decisión que no haya publico visitante para no tener que distraer policía que es necesaria en el conurbano. Si autorizábamos el traslado de los hinchas de Boca debíamos ir controlando a los barras. La provincia tiene otras necesidades."-"Estamos a favor del publico visitante, lo hacemos en Copa Argentina, pero en este caso lo primero es la seguridad de la gente."ACA EL AUDIO COMPLETO DE LA NOTA-"A mí la Gobernadora María Eugenia Vidal me dijo que quiere que las familias vuelvan a las canchas, pero custodiar a los barras no es eso."-"Olimpo con los Clubes grandes vende entradas para los neutrales, son personas que viven en la zona. Hay que garantizar la seguridad, pero sin distraer a la policía que se nec esita en el conurbano."-"Habrá policía adicional, no policía que sacamos de la calle."Rodolfo Coco Ramón, columnista deportivo: "Lugones está trabajando para sacar a los barras con el Programa Tribuna Seguro, el riesgo era mucho, se debía custodiar la ruta 2 y toda la zona si iban los barras de Boca."Comparan la cantidad de policía que hay en Lomas de Zamora y la que destinan para un partido de fútbol.