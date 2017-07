Luis Herrero "La jubilación es una prestación"

En Novaresio 910 , el juez Luis Herrero aseguró que "un jubilado no debe pagar impuesto a la ganancia porque lo que percibe no es una renta".





Con respecto a la apelación del Anses en el pago de ganancia de los jubilados, Herrero dijo "Es un derecho que le cabe a toda persona ante un fallo, no nos debe preocupar, es un tema polémico porque nunca se había declarado inconstitucionalidad en el tema del impuesto a las ganancias. Es importante que la Corte Suprema lo analice para que se aplique a todos los jubilados."



-"Un jubilado no debe pagar impuesto a la ganancia porque lo que percibe no es una renta, el jubilado retirado recibe una prestación, no es un salario, no es un trabajo, por eso es pasivo. Tampoco hay contrato de trabajo."



-"El jubilado ya pagó el impuesto a las ganancias, además la jubilación es una prestación. Es un derecho."



-"No hay muchas causas po rque las salas de la Cámara rechazaban el planteamiento y los abogados no lo formulaban, ahora tenemos fallos en el interior del país."



-"Desde el 2013 nuestro fuero está colapsado."