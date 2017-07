Luis Novaresio le preguntó a Federico Pinedo: Cristina fue?, mirá lo que respondió

Federico Pinedo - presidente provisional del Senado 14-07.mp3

Campaña política: "Cuando era muy chico iba casa por casa para hablar de política y ahora hacemos lo mismo, nos nutrimos de los problemas reales con gente real, que son los que debemos solucionar."-"Se está reeditando la pelea entre Mauricio Macri y Cristina Fernández, esto es en la provincia de Buenos Aires, no en el resto del país."Cristina Fernandez fue?: "No, sin duda que es. Representa una Argentina por lo negativo, una frustración que es responsable. Algunos creen que todo lo que vivimos pasó en un año, y no, fueron cosas que se hicieron mal durante 12."Caso Pepsico: "Fue una orden judicial, hay un tema que es el conflicto en si mismo, que se genera porque la empresa cambia la locación de la planta, y esto impacta en la vida de la gente. Se hizo una negociación con el Ministerio de Trabajo y un grupo minoritario no aceptó las alternativas, apoyado por fuerzas políticas, generó el conflicto. Un fiscal considero que se estaban produciendo delitos y se ordenó la intervención, que terminó a su vez en 15 policías heridos y detenidos que no eran de Pepsico."- Si fuera el juez mandaba a desalojar: "Depende de los delitos."- Los fueros en el Congreso: "Los legisladores tienen resguardos para hacer su trabajo de legisladores, si el pueblo elige a alguien no se lo puede apartar donde se lo puso. Ahora no tiene que ver de usarlos. Ahora si hay un legislador que no quiere someterse a la justicia eso es parecido a un prófugo."-"Carlos Menem tiene un recurso ante la Corte, veremos qué decide la justicia."- Situación de Gils Carbó: "Gils Carbó cuando se inició la ruta de dinero K, que estaba Fariña y Elaskar, le pedimos que no se escape la prueba y ella decide no acusar a Lázaro Baez. Gils Carbó por no acusar a funcionarios tiene una causa penal, después tiene una causa penal por coimas."-"El Gobierno anterior modificó la ley para echar al procurador, es inconstitucional, lo dice la Corte Suprema. Esto quiere decir que puede ser removida."- Hay desencanto de los votantes de Cambiemos: "Yo no comparto la mirada de que haya gobierno que defienda clases. Hay gente que está enojada con la realidad, nosotros también, pero debemos transformarla. Seguramente habrá votantes enojados con nosotros, pero este es el camino de la verdad, hay 1300 obras en la provincia de Buenos Aires, nos estamos preparando para competir, un ministro de educación que busca calidad educativa."