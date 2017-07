Manuel Lozano : Gente en situación de calle: "El número en el último año de la gente que duerme en la calle aumentó"

Manuel Lozano - Titular de Fundación Sí 18-07.mp3

El titular de Fundación Sí, Manuel Lozano, habló con Luis Novaresio sobre la gente en situación de calle, mirá lo que dijoREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESLuis Novaresio, conductor: "Ayer comenzó un debate sobre la gente que duerme en la calle de la Ciudad. Todo el mundo ve que hay más gente durmiendo en la calle. El Gobierno de la Ciudad sostuvo que hay un 20 por ciento más y comenzó el debate superficial de por qué no quieren irse, en vez de hablar de por qué duermen en la calle."Manuel Lozano, Titular de Fundación Sí: "El número en el último año de la gente que duerme en la calle aumentó, ya lo habíamos visto el año pasado. Los datos oficiales hablan del 23 por ciento."AUDIO DE LA NOTA-"La causa es el sistema que los va expulsando, es un proceso, la persona se va deteriorando hasta que llega a la calle. No sólo es un tema de vi vienda, o trabajo. No es sólo un problema que lo resuelve el dinero."-"Nosotros salimos todas las noches y hablamos con ellos, hay muchas historias de dolor."-"Una persona que hace 6 años vive en la calle se acostumbró a vivir en otras reglas, por eso muchos no van a los paradores. Cada vez son más chicos entre 20-30 años, muchos duermen en donde los encuentra la noche."-"El debate es tardío, no tiene que ver qué se hace para que no duerman en la calle, muchas organizaciones y el Estado llegamos tarde."-"Para darnos una mano se pueden anotar como voluntarios. Las recorridas son de 20 a 23hs."