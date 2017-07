Marcelo Martini - "Esto fue una intimidación"

Las frases más destacadas de la entrevistas:





-"Balearon el frente de la casa de Fernando Cartasegna, estoy en la casa de él ahora. El custodia de la Federal detecta una persona que baja de un auto y dispara contra la casa. La Federal disparó y estas personas se dieron a la fuga."



-"No quiere hablar Cartasegna."



-"Esto fue una intimidación, ahora estoy esperando a Gendarmería."





-"La causa de los Caranchos la tengo yo y detuve a tres policías. Yo no lo atribuyo a esta causa porque la causa la tengo yo. En el primer hecho de Cartasegna él aún no tenía la causa."



-"Hay fiscales que investigan lo que pasa con Cartasegna, él investigó prostíbulos, trata de persona, barrabravas."



-"Yo pienso que este hech o acredita los hechos anteriores que no tenían testigos, acá los disparos existieron."

El fiscal de La Plata, Marcelo Martini, dialogó con Luis Novaresio sobre el tiroteo ocurrido ésta madrugada en la casa del fiscal Fernando Cartasegna.