Margarita Stolbizer: "Fue un robo al voleo"

Margarita Stolbizer - diputada .mp3

La Diputada, Margarita Stolbizer, habló en #Novaresio910 de su violento roboREPASÁ LAS MEJORES FRASESMargarita Stolbizer, diputada: "Tenían secuestrado a mi hijo, lo hicieron llamar. Lo trajeron a mi hijo a la casa, no nos pegaron. Estaban a cara descubierta, a mi dormitorio entraron dos, pero a mi hijo lo secuestraron cinco. Tenían más de 20 años."-"Nunca me pareció necesario mudarme, vivo lo mismo que viven todos, hace una semana, a cinco cuadras, secuestraron al hijo de una amiga. No tengo custodia."-"Hace 25 años que vivo acá."AUDIO COMPLETO DE LA NOTA-"Hablé con Cristian Ritondo, con Fabian Perroni, me llamó el Intendente, me pasaron el mensaje de la gobernadora Maria Eugenia Vidal, yo estoy sin celular. Todos están a disposición."-"Mi hijo está descansando porque terminamos con esto a la madrugada."-"Fue un robo al voleo, no tiene que ver con la política."-"Es parte de la inseguridad que vivimos en este momento, le pasa a otros vecinos pero no pueden contarlo. Son muchas las cosas que hay que hacer, viene desde hace tiempo, y no se resuelve con más policías. Muestra la ineficiencia en todas las estructuraras políticas, judiciales y la corrupción."-"Estaban armados."-"No hay ningún elemento para pensar algo distinto, fue al voleo. Habrán estado 10 minutos, le dimos dinero. Querían plata y armas. No querían que los miremos."