Margarita Stolbizer: "La discusión en el senado tuvo algunos aspectos bastante berretas. Era de muy bajo nivel"

Margarita Stolbizer - Diputada 27-07.mp3

La Diputada, Margarita Stolbizer, habló con Luis Novaresio sobre la sesión en el senado y las discusiones entre diputadosREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"La discusión tuvo algunos aspectos bastante berretas. Era de muy bajo nivel. Había intento de aprovechamiento electoral de una situación grave. No me gustó el debate. Muchos hablaron para decir cualquier cosa menos el cometido que la sesión tenía"."Los kirchneristas estaban para cerrar filas y defender a De Vido, y los otros estaban más ahí. Es la explicación que nadie puede dar. Por qué razón convocan una se sión sabiendo de antemano que la pierden, salvo que sea para intentar un aprovechamiento electoral".AUDIO DE LA NOTA"Tengo una visión poco positiva de una campaña que transcurre más entre la chicana y la descalificación que la comparación de propuestas. Se ha terminado desvirtuando. No me gusta tampoco el presidente participando de manera tan directa"."Yo tengo claro que estoy en favor de la exclusión de De Vido, pero admito que hay posiciones respetables del otro lado. El debate debió haberse dado en otros términos. Esto de pretender poner una bara, y que nosotros somos los buenos. No me gustó el presidente llevando adelante esa estrategia".Novaresio: "Es kirchnerismo puro. Lo mismo que se había criticado del kirchnerismo".Sobre las acusaciones de Campanella a Stolbizer:S: "Me extrañó mucho porque es un a persona a la que yo no solo respeto, sino aprecio. Hasta me dolió eso. Se instala en el twitter verdaderas mentiras que después es difícil de revertir"."Esto de los comportamientos, hacen exactamente las mismas cosas que criticaban de los otros. Anoche pongo la televisión, y una publicidad oficial del Gobierno de la Provincia, a 15 días de la elección, con las imágenes de la gobernadora. Eso es kirchnerismo explícito. Era algo que el gobierno criticó en los anteriores y ahora hace lo mismo"."Ayer uno se sentía incómodo. Es lo que han instalado en la sociedad y que Sergio Massa grafica con mucha dureza. Hacen las mismas cosas que los otros".