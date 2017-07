Margarita Stolbizer: "Nuestra agenda es lo que le pasa a los argentinos todos los días"

Margarita Stolbizer - diputada 12-07.mp3

La diputada Margarita Stolbizer habló con Luis Novaresio y dijo: "Nosotros representamos al trabajador, la maestra, los jubilados, nuestra agenda es lo que le pasa a los argentinos todos los días"REPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Hemos escuchado muchos intentos de descalificación en el tema de la renuncia a los fueros porque no se quiere entrar seriamente en el debate. No se quiere asumir la necesidad de dar gestos de ejemplo. También dijeron es un hecho político, por supuesto que es político."AUDIO DE LA NOTA-"No lo hice antes porque la política no estaba tan degradada, la política debe decir nunca más a la corrupción. No sé de donde sacan que los fueros son de la Cámara, porque los fueros son personales, vimos que no pudieron allanar la oficina de De Vido."-"Siempre se quiere buscar la vuelta, además siempre se quiere descalificar al que piensa diferente. No sirve, uno tiene que entender las ideas."- El Kirchnerismo es menos tolerant e que Cambiemos: "No puedo comparar esto. Yo puedo tener diferencia con algunos funcionarios de este Gobierno, pero no lo puedo comparar en el tema corrupción e intolerancia."-"Comparto y me da tranquilidad que Germán Garavano haya dicho que no se sacará a Alejandra Gils Carbó por decreto. Sobre todo porque este Gobierno suele hacer el si pasa pasa en algunas cosas."-"Yo estoy convencida que más de la mitad de los argentinos no quiere seguir en la grieta, un relato que inventaron los kirchneristas y profundizaron los macristas. Se habla de volver a la corrupción, o este Gobierno de unos pocos, ellos crecen por el temor de que vuelvan los que se fueron."-"Nosotros representamos al trabajador, la maestra, los jubilados, nuestra agenda es lo que le pasa a los argentinos todos los días, bajar los precios, la seguridad. Además en esta elección no se elige un Gobierno, sino la mejor oposición que necesita la Argentina. La mejor oposición es la que colabora, controla, no la de Cristina Fernández que no le puso la banda presidencial a Mauricio Macri."- Sesión especial para los fueros: "Veo difícil que tengamos quórum, lo pedimos que la Cámara lo trate para que los colegas se queden. También pedim0so una modificación a la ley de fueros. Y queremos que se saca el IVA de la boleta de la luz."