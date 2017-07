María Corina Machado: Plebiscito en Venezuela: "El dictador Maduro está aterrado por lo que vio ayer"

María Corina Machado - ex diputada en Venezuela 17-07.mp3

María Corina Machado - ex diputada en Venezuela, hablo con Luis Novaresio sobre el plebiscito en Venezuela, reviví la notaREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESPlebiscito en Venezuela: "Fue un hecho histórico en Venezuela y en los diferentes países, en Argentina fue impresionante la cantidad de venezolanos. Es decirle no a Nicolás Maduro y buscar la ruta de la libertad."-"No contamos con los órganos del Estado, pero fue un acto de la gente que busca resistir. Esto es para salir de la dictadura."AUDIO DE LA NOTA-"El dictador Maduro está aterrado por lo que vio ayer, fue un evento histórico. Más de 650 ciudad en el planeta entienden que el proceso que pasa Venezuela no tiene vuelta atrás."-"Hay que elevar la presión frente a un régimen que es una dictadura mafiosa, tiene vinculo con el narcotráfico. Maduro debe entender que el tiempo se le terminó."-"Maduro entiende el mandato que ayer dimos los venezolanos."-"Ayer muchos empleados públicos salieron a las calles con temor a perder su empleo, o el temor a la vida porque nos iban a agredir. De hecho mataron a una persona."