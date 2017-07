Marina Dal Poggetto: "El sistema de financiamiento con deuda es similar a los '90"

Marina Dal Poggetto - Directora del Estudio Bein & Asociados 10-07.mp3

La Directora del Estudio Bein & Asociados, Marina Dal Poggetto, habló con Luis Novaresio y dijo "El sistema de financiamiento con deuda es similar a los '90" reviví la notaREPASA LAS FRASES"El mensaje es que una vez que el Gobierno decidió parar el dólar, lo hizo. Una vez que tenes la cuenta capital abierta y un gobierno que se financia con dolares del exterior y dolares de los Bancos, hizo falta que el Banco Provincia venda un poco para ponerle techo, en abril el Banco Central le había puesto piso. En el medio lo que hiciste fue dejar correr el tipo de cambio, por un lado mejora las cuentas publicas, el balance del Banco Central, y la competitividad. Ahora en la previa a una elección, la suba del combustible, las expensas, los cigarrillos, y las Prepagas no sé si es bueno por la inflación."-"En los últimos días se corrieron los precios, como la carne, por el tipo de cambio. Argentina es un pa&iacu te;s dolarizado. EL Gobierno anterior la quiso cambiar por decreto."AUDIO DE LA NOTA-"El sistema de financiamiento con deuda es similar a los '90, pero hay diferencias porque el tipo de cambio se atrasa y la economía está más cerrada. El Banco Central tiene un tipo de cambio accesible. La pregunta es si es sostenible."-"Hay que bajar el gasto, pero es difícil."- El IPC nacional- Datos del Indec: "No conocemos la estructura del nuevo indice, pero no creo que haya cambios. El Ministro de Hacienda dijo que la inflación sería de 1.4 -1.6 por ciento, el Banco Central habla de 1.3 por ciento. Creo que estará en 1.5 por ciento."-"Es dificil decir cuanto va a estar el dólar. Yo creo que después de las elecciones se correrá."