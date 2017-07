Mario Calegari: Paro de micros de larga distancia: "Pedimos un 21 por ciento de aumento, y el ofrecimiento es nada."

Mario Calegari - secretario de Prensa de la UTA 07-07.mp3



El secretario de Prensa de la UTA, Mario Calegari, habló con Luis Novaresio sobre el paro de micros de larga distancia durante el fin de semanaREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESDirección de Movilidad en Bicicleta: "Me parece un título innecesario, se pueden hacer las cosas sin tanta burocracia, estoy de acuerdo con la bicicleta. Es un poco provocativo en este momento."-"Por ahora no hay micros de larga distancia, determinamos una medida de fuerza desde las 0 hora de mañana hasta las 24hs del domingo. Es por 48hs."AUDIOS DE LA NOTA-"Estamos pidiendo un acuerdo en el tema paritario, los empresarios no hicieron ningún ofrecimiento. Pedimos un 21 por ciento de aumento, y el ofrecimiento es nada."-"En el seno de la CGT se debe definir el paro de agosto. Aún no lo hemos discutido."-"El Ministerio de Trabajo tiene la alternativa de pedir una conciliación obligatoria, si lo hace acat aremos."Rosario Bigozzi, columnista: "La Cámara empresaria dice que no tiene un peso."Mario Calegari, secretario de Prensa de la UTA: "Me gustaría que vengan a una paritaria del sector del transporte, cuando escuchamos a los empresarios nos da ganas de sacar el dinero y darles para que se compren un sandwiches, los empresarios siempre quieren que la variable de ajuste sean los trabajadores. Tienen el síndrome del llanto."