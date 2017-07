Mario Ishíi: "Ayer a la tarde me entero que Cristina Fernández abandona el PJ"

Mario Ishíi - Intendente de José C Paz 14-06.mp3

El Intendente de José C Paz, Mario Ishíi, habló con Luis Novaresio sobre el alejamiento de Cristina Fernandez del PJREPASÁ LAS MEJORES FRASES DE LA NOTA"Con estos temas de inseguridad tenemos que hablar de las internas, porque esto permite evitar que se elijan los candidatos a dedo."Mario Ishíi, Intendente de José C Paz: "Estoy en el Hospital Oncológico de José C Paz, se termina a fin de mes. Yo estoy participando en las internas para evitar el dedo. Le pedí a Máximo Kirchner que den interna en el PJ para que sean las cosas como se debe. Ayer a la tarde me entero que Cristina Fernández abandona el PJ y yo no quiero porque su proyecto fue una herramienta para todos."ACA LA NOTA COMPLETA-"Yo voy a enfrentar a Florencio Randazzo. Yo no estoy ni con Randazzo, ni con Cristina. A la ex presidente no la veo hace un año y medio. Le dije a Máximo Kirch ner que le dé las posibilidades a todos. La respuesta es que Cristina Fernández se fue."-"Me voy a presentar como candidato. Utilizaron el PJ y ahora se fueron y lo dejan vacío. Yo no abandono el PJ. Yo soy agradecido del kirchnerismo, pero si hicieron las cosas mal y tienen causas que respondan, yo no tengo ninguna."-"Yo estoy trabajando en José C Paz. Hice escuelas, hospitales."-"Cuando se piden internas dejan el Partido."