Mario Negri: Desafuero Julio De Vido "La agenda electoral la llevan más actualizada los jueces que la política"

Mario Negri - diputado 26-10.mp3

"Hacía muchos años que en el Congreso no se producía un desafuero por orden judicial. Por otro lado, había una percepción social fuerte que los fueros servían más para esconderse que para estar al servicio de la Justicia y en tercer lugar los últimos 30 años no hubo un Ministro con tanto poder como Julio De Vido, había ley de emergencia y manejaba los fondos. Tuvo los mismos secretarios hasta que Jaime fue detenido, estuvo José López, Baratta."-"Nosotros no hacemos una valoración penal, eso lo hizo la Cámara Federal."-"Lo que sucedió ayer puede pasar con cualquiera."-"El tema de Cristina Fernández hablelo con los senadores."-"El ex president e Carlos Menem hace 20 años tuvo un procesamiento, dos sentencias y aún no están firmes, como no tuvo pedido de arresto, puede ocupar una banca."