Mario Secco: "Cristina Fernández es la única que puede conducir"

Intendente de Ensenada, Mario Secco, habló con #Novaresio910 sobre la reunión con Cristina KirchnerRepasá algunas frases del IntendenteMario Secco, Intendente de Ensenada: "Nunca le faltaría el respeto a la compañera y hablaría por ella, Cristina ordena, nos hace ganadores, Cristina es la que el pueblo de la provincia de Buenos Aires le da un 36 por ciento de caudal de votos, en algunos distritos le da 50 por ciento."- Con Cristina Fernández bendiciendo a los candidatos perdieron la Nación y la provincia: "Ella no perdió. Los que perdimos fuimos nosotros, no Cristina. Se ve que no tuvimos buenos candidatos."- Aceptan a Randazzo: "Siempre tuvimos intención de incorporar a Florencio Randazzo, Randazzo es un buen compañero, nosotros criticamos a los que votaron barbaridades en el Congreso, permitiendo el ajuste, el endeudamiento, que rifen el Anses, con ellos no queremos unidad. Con el Flaco no, fue critico, pero nada más."REVIVÍ EL AUDIO- Habla de Juan Manuel Abal Medina, Miguel Ángel Pichetto?: "Si esos, ustedes los conocen. Para nosotros el Flaco es una buena persona, que triste si se queda afuera, si nosotros hacemos una unidad. Cambiemos no le da las Paso a Lousteau, el Frente Renovador tampoco, pero todos les piden Paso al Frente para la Victoria."- Las Paso es una herramienta que dio el Kirchnerismo y es una buena condición para no poner el dedo en las listas: "Nosotros queremos tener buenos candidatos, no tener un tren fantasma. El poder electoral que tiene Cristina Fernández es tremendo."-"Cristina Fernández es la única que puede conducir el Peronismo, el Frente para la Victoria. Con Cristina a la cabe za sacamos un caudal de votos de 36 por ciento."-"Las internas no son buenas, las Paso son buenas para dirimir, pero si podemos ir todos juntos es bueno. Cristina no se fue, siempre estuvo."- Ayer un Randazzista me decían que con Amado Boudou y Luis D' Elia no iban: "No me parece bien, en nuestra unidad está D' Elia pero no quiere decir que esté en la lista."-"Ayer se habló de lo que nos pasa en la provincia de Buenos Aires, como castigan a los intendentes. La lista de la unidad será barbara."-"Yo quiero que Cristina Fernández sea la candidata, ahí explota la unidad y recuperamos los distritos.