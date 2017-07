Martha Pelloni: "Una vergüenza lo que dice Cristina Fernandez, yo estaría muda."

Martha Pelloni - Coordinadora de la Red de la Infancia robada 26-05.mp3





La Coordinadora de la Red de la Infancia robada, Martha Pelloni, habló con Luis Novaresio sobre la entrevista a Cristina Fernández de KirchnerREVIVÍ LAS MEJORES FRASES DE LA NOTA-"Estoy en Corrientes, en Goya, ayer hicimos un rico locro."- El Papa le envió una carta a Milagro Sala: "El Papa es misericordioso, recibe a todos más allá de la vida de cada uno. El Papa no juzga, más allá que esté de acuerdo o no, o lo que haya hecho."-"Si las políticas de nuestros políticos fueran para un bien común, sería diferente. No está bien hacer sufrir al que está a mi lado."-"El Evangelio no tiene partidismo, es para todos. Nos hace falta más humanidad"AUDIO DE LA NOTA- Declaraciones de Monseñor Mario Poli: "Siento lo mismo, es la condena que hacemos a cualquier Gobierno. Yo lo voté a Macri porque dijo que iba a luchar contra el narcotráfico y la corrupción, no por la ideología, porque no la comparto."- Equidad- Gobierno de Mauricio Macri: "Yo no puedo perder las esperanzas, tengo tolerancia, pero tiene un limite, ojala no nos cansemos. La dirigencia política es mezquina, la sociedad no registra el presente. Como puede ser que se postule una persona (Cristina Fernández)que dejó que todos sus funcionarios robarán"-"Una vergüenza lo que dice Cristina Fernandez, yo estaría muda."- Cristina Fernández habló de la concentración económica, que la hay y este Gobierno la fomenta: "Nos han engañado y lo quieren seguir haciendo."