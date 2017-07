Martín Insaurralde: "Los dirigentes políticos debemos entender que la gente tiene bronca"

Martín Insaurralde - Intendente de Lomas de Zamora 12-06.mp3

El Intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, habló con Luis Novaresio sobre los echos de inseguridad que se viven el la zona surREPASA LAS MEJORES FRASES-"Muy conmovidos por las situaciones de inseguridad que están pasando en el distrito, comenzando por lo de Agustín. A veces el trabajo no alcanza, la gente está angustiada, hemos acompañado a la gente en el pedido de inseguridad, estoy hablando con Cristian Ritondo, le estoy pidiendo a la Gobernadora María Eugenia Vidal para que hagamos una política juntos, no alcanza con decir lo que venimos haciendo ante estos hechos."-"Nosotros hicimos transformaciones, en materia de seguridad nos falta, yo pongo la cara y convoco a todos."- Policía local: "Yo no voy a polemizar con el Jefe de la Policía Bonaerense. Lomas de Zamora tiene 1100 efectivos de la Bonaerense y 1300 de la policía local, que tambi&eac ute;n son de la Bonaerense. El Municipio con la policía local apuesta logística, compramos patrulleros, le damos tecnología, nosotros no trabajamos en materia del mapa del delito. Me da mucha bronca escuchar a los vecinos diciendo que no hay patrulleros. Ahora viene Cristian Ritondo, tengo buena relación, y quiero hablar con él. Hay que dejar la política de lado y hacer un acuerdo."AUDIO DE LA NOTA- Hay que bajar la edad de imputabilidad penal: "Yo creo que sí, pero es una de las tantas cosas que se deben hacer. El delincuente que mató a Agustín tenía 16 años. Para este chico hay que encarar un proceso justo, pero debemos hacer algo para reinsertarlos porque si no, el servicio penitenciario es una máquina de generar delincuentes."-"Nosotros vamos a buscar a los chicos que dejan la escuela, en este caso no lo encontramos porque no iba a la escuela."- "Los dirigentes políticos debemos entender que la gente tiene bronca, los Intendentes queremos intervenir teniendo la policía local, ya se lo dijimos a la Gobernadora de María Eugenia Vidal."-"El año pasado le dijimos a la Gobernadora que teníamos el alerta de los secuestros express."-"Yo vivo en Banfield, ese audio que pasan era cuando era legislador, en el 2014. Más allá que mi mujer tenga su departamento en Palermo."-"Es un momento dificil y hay que trabajar más que nunca. Yo trabajo por la unidad del Peronismo, que sea una fuerza política que aprenda de ser oposición."