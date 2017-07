Martín Lousteau: "En la Ciudad hace 10 años gobierna el mismo espacio y queremos alternancia"

Martín Lousteau - Ex embajador argentino en Estados Unidos 19-06.mp3

Martín Lousteau habló con Luis Novaresio, escuchá lo que dijoREPASA LAS MEJORES FRASES- Hablan de Independiente. "Fue logrando orden Independiente."- Relación con Elisa Carrió: "Yo no tengo un enojo con Carrió, tampoco creo que ella lo esté conmigo, sólo hace falta sentarse y charlar, que no quiere decir que vayamos a coincidir porque no pensamos lo mismo."-"Te felicito por el Martín Fierro, y su discurso, es importante llamar a la reflexión en lugares que lo ven mucha gente. Es dificil cuando una parte del país quiere un país que el otro lo sufra, cuando se dicen cosas ninguno habla de construir un país con el otro."AUDIO DE LA NOTA- Recuerdan dichos de Carrió en contra de Horacio Rodriguez Larreta: "Ahora oficia de candidata de Horacio Rodriguez Larre ta, lo que se vota ahora es como darle más instrumento al Gobierno nacional."-"En la Ciudad hace 10 años gobierna el mismo espacio y queremos alternancia, que se audite la Ciudad."-"Fui Embajador de Cambiemos, había con contribuir con el Gobierno ante la situación que estábamos. Acepté porque no me gustó la actitud que tomó la ex presidente en el traspaso, pero eso no quiere decir que sea Pro. Yo creo que el Pro es de centro derecha, yo centro izquierda. En la Ciudad de Buenos Aires rompieron Cambiemos, los matices, yo no soy del Pro, si Cambiemos se pone más Pro, que se encierra en tomar decisiones y se pone soberbio prefiero estar en un lugar de critica constructiva. Oposición es lo que hace Cristina Fernández, no proponen una situación alternativa y el Gobierno en lo que se equivoca es parecido."-"Nosotros somos un espacio qu e tiene independientes, radicales y socialistas."- Sin Primarias en Cambiemos: "Nosotros fuimos Eco en la Ciudad, les dijimos que participemos de la Primaria, pero otros decidieron que no haya interna en Cambiemos. Hagamos Primaria si no sos candidato."- Afinidad con Florencio Randazzo?: "Afinidad porque pedimos Primaria? Para mí es bueno hacer Primarias, Randazzo fue promotor de las Paso. Hace mucho que tengo relación con Florencio Randazzo, con las diferencias que puedo tener yo creo que hizo bien las cosas con los DNI. Después somos espacios políticos diferentes, como con Margarita Stolbizer y Sergio Massa."- Dichos de Carlos Melconian- ajuste- Economía: "Carlos Melconian no dijo esta frase, me parece que hay muchas noticias falsas. A la Argentina le está costando mucho encontrar motores para crecer. La gente consume lo necesario."