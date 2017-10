Martin Maquieyra - diputado 13-10.mp3

"El Presidente Mauricio Macri bajó del avión, fue a la comitiva oficial, y cuando él iba a ver una casa de familia, 20 personas lo increparon, le tiraron huevazos, eran pocos, se podía haber evitado, pero la policía provincial guiaba todo, no nos extraña que nos hayan llevado allí"-"Una cuadra antes se podía haber doblado, nos hicieron pasar por dos manifestaciones. Lo dudo que no nos hayan llevado hacía a ello."-"Si Carlos Verna no puede cuidar al presidente en una visita algo de responsabilidad tiene, por lo menos de los funcionarios de seguridad."