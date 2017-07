Martín Redrado: "El clima económico de la argentina favorece más a la bicicleta financiera que a la producción"

Martín Redrado - Ex Presidente del Banco Central 31-07.mp3

El ex Presidente del Banco Central, Martín Redrado, habló del dolar con Luis Novaresio, repasá la notaREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESTratando de ponerle análisis. Estuve en el exterior analizando las economías emergentes, uno se basa en datos concretos y no en opiniones. Hay que ver como funciona el consumo, la inversión, es la manera de superar esto. En EEUU también hay grieta y trato de superarlo mirando los datos concretos.Novaresio: ¿Por qué el dólar está 18 ?Redrado: Hay muchos factores, se pensaba que argentina iba a pasar a 1B como país, somos mercado de frontera. Si hubiera un flujo de inversiones importantes hubiéramos pasado, al no ocurrir, hay menos dólares, hubo vencimientos del Banco Central que no se renovaron. Las liquidaciones del agro y las políticas pasivas del Banco Central dejando el tipo de cambio libre.Deberíamos tener un Banco Central más activo.Es una economía que trata de ir a la normalidad.Novaresio: ¿Si fueras presidente intervendrías no?AUDIO DE LA NOTARedrado: Hay un equipo excelente en el Banco Central, y habría que estar sentado allí.Sin duda como analista te digo que un país como la Argentina con transición de una economía desquiciada a una normal, sin duda que actúe el Banco Central siendo anticíclico.Novaresio:¿ Creés que se volvió a la bicicleta financiera de los 90?Redrado: Hay un atractivo financiero hacia poder hacer ganancias de corto plazo, que se mueva el dólar generó que las ganancias en dólares no sean tan ciertas y ahora vuelve a ser favorable ponerse en tasas. No hay un horizonte de i nversión.Rosario: ¿El presupuesto dice que el tope de dólares es de 18 pesos, cree que se va a mantener a Diciembre?Redrado: Depende del Banco Central, tienen el poder de juego y pueden controlar las subas. Hay que ver que el gobierno cuando se equivoca corrige. Que administre más el Banco Central, que pone el ojo en la Inflación, deben contribuir los ministerios.