Matías Tombolini: Spot de Tombolini: "Estoy feliz, cuando decidí participar en política sabía que iba a pasar esto"

El economista y candidato a diputado de 1País, Matías Tombolini, habló con Luis Novaresio sobre el spot de campaña en su cocina, mirá lo que dijoREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESSpot de Tombolini: "Estoy feliz, cuando decidí participar en política sabía que iba a pasar esto, si la discusión sobre el tamaño de mi casa permite que hablemos que la plata no alcanza, que hay chances para los argentinos no tengo problema. No tengo que ocultar nada, la cocina que tengo es la misma que entró y la misma que salgo cuando deje de hacer política."-"Yo hace tiempo que hago cosas desde mi cocina, lastima que no me preguntan como producir porque hoy en la Argentina vale más lo financiero que lo productivo."AUDIO DE LA NOTANovaresio dice que la discusión no tiene sentido, que la AFIP investigue en todo casoMatías Tombolini, candidato a diputado de 1País: "Tenes un paí ;s que está gobernado por un millonario, yo soy una familia ensamblada."-"Hay que bajar los impuestos a los productos de la canasta básica."- Dólar 17 pesos: "No me representa nada, a mí me preocupa la inflación. El Estado podría hacer algo con el combustible, si el precio de la nafta aumenta no me cobres impuestos por el aumento. Hay que empezar a pensar más y odiar menos"Luis Novaresio, conductor: "Hay que terminar con la grieta, y no hablo del Kirchnerismo, porque las criticas a tu spot vienen del sector trolls que favorece al Gobierno."