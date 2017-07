Matías Tombolini: "Vale 30 pesos el litro de leche, de eso tenemos que hablar."

El candidato a diputado por Avancemos, Matías Tombolini, habló con Luis Novaresio sobre su propuesta de Avancemos



La Salada: "Came decía que en el año 2015, entre Salada, Saladita se vendía 60 mil millones de pesos por año en el rubro textil y 12 mil millones de IVA no se estaba tributando, tiene que ver con la Argentina que no miramos, que tiene un 35 por ciento de la economía en negro, y que los que pagamos impuestos pagamos una carga tributaria importante, ayer terminaste de trabajar para pagarle a Mauricio Macri, Horacio Rodriguez Larreta, el Gobernador de Santa Fe, depende donde vivas."



-"El problema es que pagaste todo y saliste a la calle inseguro, terminas pagando una Prepaga porque la salud no es buena, y tus hijos van a una escuela privada."



-"Es más fácil cobrar más dinero a Luis Novaresio, ahora se viene bienes personales, que a otros. Para bajar la presión fiscal todos debemos pagar."



-"Mientras tanto debemos resolver para que la solución sea en el marco de la ley. La ley se debe cumplir, los que no tienen dinero debemos tratar de a poco favorecerlos en los impuestos, así empiezan a pagar."



-"Se acuerdan cuando se armó lío por el tema de los 20 pesos de los jubilados, había que cambiar la ley, el Gobierno no lo hizo y sigue cometiendo el error."



-"Vale 30 pesos el litro de leche, de eso tenemos que hablar."



- Sos massista?: "No, soy militante del sentido común. Sergio Massa es el líder de un espacio que tiene el mejor equipo económico, liderado por Roberto Lavagna, tiene equilibrio, sumó a Victoria Donda, Margarita Stolbizer. Massa está más preocupado por discutir ideas que personas. Por lo menos pone ideas, q ue este Gobierno y el anterior no tienen."



-"Se llama Avancemos el Frente en la Ciudad."



-"Ayer Massa anunció Alerta Buenos Aires en materia de seguridad."



