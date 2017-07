Miguel Acevedo: "La economía la veo complicada, la producción baja porque baja el consumo."

Miguel Acevedo - Presidente de la UIA 02-06.mp3

El Presidente de la UIA, Miguel Acevedo, habló con #Novaresio910 de la baja del consumoREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES- Cómo ve la economía: "Lo veo complicado, la UIA tiene muchos sectores que todavía no arrancan y esa es una de las complicaciones."-"Este Gobierno ha decidido no hacer política de shock, sino de gradualismo, y esto implica que los brotes verdes se vean de a poco."-"La economía si vemos la industria del campo, la construcción de la obra pública arrancó, pero otro sector está complicado."- Inflación: "Yo creo que es posible tener una inflación del 17 por ciento y debe ser realizable. No podemos tener medias tintas en ese tema."- El Gobierno está combatiendo bien la inflación?: "El Gobierno tomó una medida a través de pautas monetari as produciendo en algunos sectores recesión, pero la idea es que se baje la inflación."AUDIO DE LA NOTA- El dólar está retrasado?: "Sí, hablando en el sector industria, economías regionales. Voy a ir a las provincias para ver los problemas que tienen en cada región."- Salario Mínimo Vital y Móvil: "En el tema salarios, es como el tema del dólar. Hay que ser productivo y bajar los costos, dentro de los costos no está el salario del trabajador, yo no me metería en bajar salarios. Lo que necesita una industria fuertes es un mercado fuerte, que la gente pueda consumir y eso es lo que no estamos viendo ahora. La producción baja porque baja el consumo."- Se recuperaron los puestos de trabajo?: "Sí es cierto lo que dice el gobierno, se ha empezado a recuperar, es leve igual."- En los '90 se hablaba que estamos mal, p ero vamos bien, aplica?: "Sí aplica."