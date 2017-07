Miriam Coria: Pensión por discapacidad: "Le digo al que tomó la decisión que me respete, mi hijo no es un número"

Miriam Coria - Mamá de un joven discapacitado 16-06.mp3

Luis Novaresio hablo con la mamá de un joven discapacitado por la suspensión de las pensiones por discapacidadREPASÁ LAS MEJORES FRASES DE LA NOTA- Pensiones por discapacidad: "Te sentis tan impotente, tan mal, no se piensa, ni se tiene noción de lo que es una discapacidad. Fue un error que a nosotros nos afecta de tal manera que no lo podemos tomar como un error, fue una atrocidad, no te importa la vida de nadie."AUDIO DE LA NOTA-"Ellos te dicen te lo pagamos con retroactividad, y durante estos cuatro meses que hicimos, ahora le van a dar todos los pañales juntos, le van a dar toda la medicación."-"Yo recibo 4500 pesos por Milton, el es cuadriplejico, siempre acostado. Es un chico que parece de 14 años pero tiene 33. Milton toma una leche por sonda, no se el costo de alquiler de la bomba. Sólo de leche tengo 10 mil pesos por mes, suma lo descartable que lleva."-"Le digo al que tomó la decisión que me respete, que respete a mi hijo, no es un número. Yo sólo quiero la pensión de mi hijo y que se fijen, no somos un número."Luis Novaresio, conductor: "La reiteración de corregir errores para mí es inoperancia y los errores en casos tan sensibles es de jodidos, deben echar al funcionarios que hizo esto."