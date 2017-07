Mirta Tundis: "Nunca el PAMI tuvo una estructura tan grande"

Mirta Tundis - diputada 27-06.mp3



La Diputada, Mirta Tundis, habló con Luis Novaresio sobre la actualidad del PAMIREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESInformación del PAMI- Tapa de Clarín: "Yo a Marcos Peña en marzo le había planteado que me parecía una barbaridad que le quiten los medicamentos a los jubilados y que el PAMI había armado una estructura de secretarias. Yo vengo de la administración publica, Caja de jubilaciones, el PAMI y nunca el PAMI tuvo una estructura tan grande. Generaron la creación de secretarias con sueldos importantes y por debajo de la gerencia."AUDIO DE LA NOTA-"Antes los tramites pasaban por dos firmas y ahora por cinco, sin que haya un motivo. Cuando se lo dijimos, dijeron que los revisarían pero no sé si tiene que ver con esto."-"Cuando me reuní con Sergio Cassinotti me dijo que tenía razón, que la estructura del PAMI era como de dos minis terios, capaz no cubre el gasto de los medicamentos pero es poco ético, como la dieta de los diputados, puede ser que hace 4 años que no se aumentaban, pero no era el momento."- Cobertura de medicamentos: "Siguen tironeando el tema con los laboratorios, Sergio Cassinotti quiere un valor de referencia, sabemos que se gasta mucho y que hay convenios con determinados laboratorios, hay preocupación de los laboratorios nacionales que hacen genéricos, porque se autorizaría a los grandes laboratorios."-"Los medicamentos aumentaron más de un 60 por ciento y es el país más caro. Los laboratorios internacionales venden más caro acá que en otros lugares."