Monica Fein: "No me cae bien el doble vallado en el monumento que impide el acceso de la gente al acto"

Monica Fein - Intendente de la ciudad de Rosario 20-06.mp3

La Intendente de la ciudad de Rosario, Monica Fein, habló con Luis Novaresio sobre el acto del Día de la BanderaREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES- Hay un operativo que ha sido hecho por presidencia de la nación, muy estricto. La gente invitada especialmente ha sido identificada por una pulsera y hay un doble vallado por seguridad de presidencia. Rosario todos los días iza la bandera y el monumento para nosotros tiene un profundo significado. Va a haber 3 escenarios, un concurso de asado a la estaca, una feria de nuestros emprendedores pero a la mañana va a haber un acto del presidente que va a estar rigurosamente estricto. (Fein)- Me imagino que no cae bien esta restricción... (Novaresio)- No. Es un respeto tan importante de un simbolo como éste y más con la presencia del presidente Mauricio Macri. En el gobierno anterior de Cristina Fernández pasaba algo distin to, con más militancia, y con mucha gente yendo espontáneamente al acto. En el gobierno anterior los que venían, limitaban a otra manera. El año pasado el presidente vino con muchos niños que vinieron a prometer la bandera y este año, se definió un acto mucho más pequeño. Esto profundiza la posibilidad de unirnos.- Esto es una de las cosas que no podríamos discutir...- Claro. El acto de la bandera debería poder sumar a todos los partidos políticos y debería unirnos a todos. Será un tema a trabajar, para que las vallas no separen a los argentinos.- Desde el gobierno nacional expresaron cuál es el operativo que van a realizar?- Que era la metodología para la seguridad presidencial, y nosotros le comentamos cómo era el acto con invitaciones a legisladores, autoridades y fuerzas vivas de la ciudad. También hay convocada una marcha pero con un doble vallado."Me parece muy feo. Que haya un acto nacional con pulseritas y vallado." (Novaresio)AUDIO DE LA NOTA