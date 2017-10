Norberto Bellver: Caso Maldonado "La gendarmería estuvo en el hecho, veremos que responsabilidad tiene""

Norberto Bellver - fiscal general de Comodoro Rivadavia 24-10.mp3

Causa Santiago Maldonado: "Yo entiendo que se avanzó en la causa, lamentablemente se ha encontrado el cuerpo sin vida de Santiago Maldonado, se avanza con la autopsia y con los temas de la responsabilidad de lo ocurrido."-"Nosotros no tenemos ningún dato del testigo protegido, se supone que el Juez Lleral se está encargando para no poner en riesgo nada."-"Todas las hipótesis deben ser investigadas, incluso la desaparición forzada, para mí debe seguir hasta que no haya información."-"Hay que investigar a gendarmería y a los que estuvieron en el corte, además la fiscal pidió que por los celulares se establezcan las ubicaciones de los gendarmes"-"Puede ser homicidio, nada, abandono de persona, todo puede ser."