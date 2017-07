Omar Plaini: Intervención al gremio de Canillitas "Tengo mucha bronca, mucha impotencia por esta situación que hemos vivido

Omar Plaini - secretario general del sindicato de los canillitas destituido 04-07.mp3

El secretario general del sindicato de los canillitas destituido, Omar Plaini, habló con Luis Novaresio sobre la intervención al gremio de CanillitasREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Tengo mucha bronca, mucha impotencia por esta situación que hemos vivido, es una causa que hace cuatro años había terminado y con todo lo que pasó en la causa. Además de la forma que se hizo la intervención, seis micros de gendarmería, 120 gendarmes, carros de asalto, como si hubieran ido a buscar un narco terrorista."AUDIO DE LA NOTA-"Yo no hice uso de mis fueros porque me siento un ciudadano común, pero no me dejaron hablar con los periodistas, me siguieron por el sindicato, hasta que suspendieron la dirección hasta una nueva elección, un cambio de caratula vergonzosos que hizo el Juez Martinez de Giorgi."-"Esto es llamativo, y lo dijo la CGT en su comunicado, en lo que va del año allanaron el sindicato de camioneros, gastronómicos, intervinieron canillitas, azucareros, seguridad. Por otro lado vemos que el Ejecutivo nacional habla de mafias sindicales, industria de los juicios. Agradezco a la CGT y la CTA que me ha llamado."-"Esta causa estuvo parada cuatro año y en dos meses pasa esto. Sólo me procesan a mí, yo ya me he presentado a indagatoria por este tema."-"Hay mucho malestar, la situación del país no es la mejor y esto lo alimenta, aunque la inflación sea menor al año pasado es alta, siguen las suspensiones, los despidos y esto crea un malestar social."