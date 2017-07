Omar Viviani: " Creo que el aumento de tarifas va a acompañar la inflación"

Omar Viviani 25-07.mp3



El titular del sindicato de peones de taxis, Omar Viviani, habló con Luis Novaresio por le aumento de tarifas, mirá lo que dijoREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESNovaresio: Se produjo un aumento de tarifad e taxis y algunos piden un nuevo aumento, ¿ Cómo ve esto?Viviani: Primero le quiero aclarar que nuestra organización no pide aumento, sino las cámaras empresarias. Si se aprueba la audiencia te dan el aumento. Pedir un aumento atrás de otro no va. Creemos que va a acompañar la inflación.Novaresio: ¿ Cómo cree que repercute en la cantidad de viajes?AUDIO DE LA NOTAViviani: Indudablemente los primeros días, el trabajo se resiente y más en estos días que es la última semana del mes. A los pocos días la gente se acostumbra a pesar de haber perdido el 30% de viajes.Novaresio: ¿ Cómo ve la situación en general?Viviani: A mi me preo cupa el cierre de fuentes de trabajo, que no se generen puestos de trabajo. Se nota en la calle la fuente de trabajo. Nosotros pusimos un aviso para tomar 2 empleados y llegaron 800 currículums. Esto demuestra que falta trabajo. Esperemos que se acomode el mercado laboral y se generen puestos genuinos. Hay que combatir el trabajo en negro. Cuando un trabajador no está registrado, termina en el hospital público y es un gasto más. Para pagar las jubilaciones tienen que haber aportes activos, y hoy es 1.2, y para lograr el 82% y deberían aportar 6 trabajadores. Ese porcentaje en negro también va en contra de la seguridad social.Novaresio: ¿ Está trabajando cerca de Florencio Randazzo?Viviani: Integro un movimiento que se llama Masa, y está dentro del partido justicialista. No somos Sergio Massa, somos Masa solo. Apoyamos a la interna a Florencio Randazzo.