Osvaldo Pangrazio: Doping: "Dos jugadores de River recibieron el resultado positivo"

El Director de Médicos de la Conmebol, Osvaldo Pangrazio, habló con Luis Novaresio por la nómina de casos positivos de doping en #RiverREPASÁ LAS MEJORES FRASES- Dóping de River: "Oficialmente puede decir que la Conmebol comunicó a los equipos respectivos quién tuvo dóping positivo. Nosotros la información la recibimos de manera diaria y se comunica al Club."-"Yo creo que en este momento no tendría ningún otro equipo de Sudamerica con este resultado adverso."-"Se hace el dopaje hoy, se manda a otro país que tarda días hasta llegar al laboratorio, luego se analiza y lo mandan."AUDIO DE LA NOTA-"Hay posibilidades mínimas que cambie el resultado en la contraprueba de River."Gustavo Yarroch, movilero desde River: "En qué plazo se conocerá la sanción a los jugadores."Osvaldo Pangrazio, Director de Médicos de la Conmebol: "No puedo decirte porque se dedica la Unidad disciplinaria de la Conmebol."Gustavo Yarroch, movilero desde River: "Hay dos jugadores de River que tienen el dóping positivo, ayer en redes sociales se especulaban otros nombres. Me dicen que desde River salió la información..."Rodolfo Coco Ramón, columnista deportivo: "Quiere decir que hay nombres de jugadores que podrían dar positivos, el tema es que no fueron llamados para el control."Gustavo Yarroch, movilero desde River: "Yo creo que hubo mucho apuro informativo, los jugadores que mencionaron están en los controles de la Copa Argentina."-"Javier Pinola quiere ser jugador de River. Se deberá pagar una clausula de recesión."