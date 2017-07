Pablo Avelluto: "Lo lógico sería que Julio De Vido y Cristina Fernández aclaren su situación en la Justicia"

Pablo Avelluto - Ministro de Cultura de la Nación 11-07.mp3

El Ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, habló en #Novaresio910, mirá lo que dijo de De VidoREPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTESDeclaraciones de Julio De Vido: "Me da vergüenza lo que dice, y si tiene algo para denunciar que lo haga. Las extorsiones por los Medios no contribuyen para saber cuál es su responsabilidad en algunas causas."-"Lo lógico sería que Julio De Vido y Cristina Fernández aclaren su situación en la Justicia de una vez."AUDIO DE LA NOTA- Se despertó la Justicia: "Si fuera así, ojala que no se duerma nunca, sería bueno que la Justicia investigue en tiempo real, no como pasó en el Caso de Carlos Menem."- Pobreza: "Son datos que provocan dolor y vergüenza.Nosotros desde el Gobierno tenemos una linea de Desarrollo Humano que se encarga de reducirlo. Esto se produjo en 30 años. El deterior o se debe a que la política miró para otro lado."-"El equipo del Presidente está tratando de correr este desastre social que nos dejaron."