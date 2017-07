Pablo Javkin: Casamiento de Leo Messi : "Viene Shakira y Piqué, los compañeros del Barcelona, y mucha gente mas"

Pablo Javkin - Secretario gral de Rosario 27-06.mp3

El secretario gral de Rosario, Pablo Javkin, dió detalles en #Novaresio910 sobre el casamiento de Leo Messi, mirá lo que dijoREPASÁ LOS DETALLES MAS IMPORTANTES"Lionel Messi viene todos los años a Rosario, es una familia de perfil bajo. El casamiento tendrá a todos concentrados en el Hotel, en el complejo donde hacen la boda. Hay 200 periodistas acreditados de todo el mundo."AUDIO DE LA NOTA-"No es correcto que haya seguridad especial por el casamiento. Es un evento importante pero los invitados y la logística es pequeña. La familia no quiere alterar la vida de los ciudadanos."-"Hay algún pedido de aviones privados, los invitados son 260. Hay jugadores que llegaron a Buenos Aires y vienen en auto."-"Cada uno debe ocuparse del tema de la seguridad, está concentrado en algunos barrios, en una población joven. Hay mejoras que se pueden ver, lo dijo la Ministra de Seguridad, y eso t iene que ver con un trabajo conjunto. Se creía que era el único lugar que sucedía el tema del narcotráfico, y no es así."-"Igual ante un evento así todo se magnifica."-"Nosotros no estamos invitados."Cora Debarbieri, columnista de espectáculos: "Los mozos, el DJ tienen un contrato de confidencialidad. El viernes es el casamiento, no se podrá ingresar con celulares."-"Viene Shakira y Piqué, los compañeros del Barcelona, que son 21, el Kün Agüero, y muchos de los que tienen que ver con el Club, masajistas, cuerpo técnico están invitados."-"Me gusta que se case en la Ciudad que nació. Ya festejó su cumple acá."