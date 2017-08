Patricia Bullrich: "Convertir a San Cayetano en una movilización es una barbaridad, es de muy bajo nivel"

Patricia Bullrich - Ministra de Seguridad de la Nación 07-08.mp3



Patricia Bullrich - Ministra de Seguridad de la Nación habló con Luis Novaresio, repasá la notaREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESCaso Santiago Maldonado: "El operativo existió, fue ordenado por el juez frente a una serie de hechos de violencia extrema en el Sur, quema de estaciones de tren, se tomó la ruta 40 y gendarmería despejó la ruta. La gendarmería la despejó en una situación violenta y retiene a dos mujeres con chicos, en ese momento los encapuchados se van a la comunidad Mapuche."-"El comunicado del Juez sostiene que no hay indicios que Santiago Maldonado haya estado en el lugar. Cuando se recibió el habeas corpus comenzamos la búsqueda y tuvimos problemas porque la comunidad no dejó entrar más de 400 metros a los efectivos. Nosotros fuimos con un drone y la prefectura naval para hacer las cosas."-" Gendarmería no reporta detenidos. Por otro lado, el Jefe de gabinete pasó una hora después por el lugar y comprobó la situación, el Juez llamó para ver si había testigos y no hay novedades."-"Los dos heridos es una chica y un gendarme."AUDIO DE LA NOTA-"Ya hemos pedido recompensa por Maldonado, necesitamos que la comunidad deje entrar a los expertos. Para nuestro gobierno es inadmisible la desaparición en la Argentina, todos vivimos en el país lo que pasó."-"No han ido testigos que digan lo que pasó. Se están haciendo pericias en las camionetas. Ni gendarmería ni el Juez dicen que detuvieron a Maldonado."Movilización y San Cayetano: "Convertir a San Cayetano en una movilización es una barbaridad."-"Nosotros no manejamos protocolos de seguridad, lo maneja la Ciudad. Actúa m ás el Same que la policía, se lleva agua por la cantidad de gente que va a San Cayetano. El operativo lo hace la Ciudad."Seguridad en las Paso: "Las fuerzas de seguridad federal están con el Ejercito en manos del tema electoral. Custodiamos el lugar, llevamos las urnas."- Detuvieron al cuñado de Julio De Vido: "Es muy importante porque la semana pasada pusimos una recompensa y funcionó. El juez me dio la razón. Una persona se comunicó a la Comisaría 8va. También tiene que ver que salió en los Medios. La policía de la provincia lo detuvo. Esto significa que con nosotros en la Argentina no hay impunidad, vamos para adelante."