Patricia Bullrich: "En temas de seguridad, estamos un pasito mejor"

Patricia Bullrich - Ministra de Seguridad de la Nación 05-07.mp3



La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, habló con Luis Novaresio sobre la inseguridadREPASÁ LA NOTA"No es el decomiso más importante de droga de la Argentina, es el decomiso más importante de Santiago del Estero. Hace pocos días hicimos un decomiso en Bahía Blanca y Mendoza. Este es importante por la modalidad, era una avioneta, lo esperaba gendarmería, el Ministerio de Defensa, con el Ministro Martinez, con el trabajo de la Fuerza Aérea que detecta los vuelos irregulares"-"La gendarmería estaba en el Campo esperando el bombardeo de cocaína porque los aviones no aterrizan, cuando rastrillaron encontraron más en un lugar de acopio."AUDIO DE LA NOTA-"Hoy vamos a Santiago del Estero a saludar al equipo que estuvo tres días en el campo. El valor depende como se mide."- Concierto de Ariana Grande: "Tenemos prevención pero nosotros no ligamos el atentado de Manchester con la presencia de ella, fue por la necesidad del Isis de buscar lugares masivos. No creemos que haya sido por la actriz en sí. Estamos atentos en fronteras y cualquier anormalidad que pueda haber."- Seguridad de Mauricio Macri: "El sistema de seguridad del Presidente se fue adaptando a una realidad política. Nosotros trabajamos mucho con la custodia presidencial y hoy tiene un sistema de alerta más profesional."- La Ciudad cambió la política de piquetes: "Creo que tuvimos momentos en el país donde los piqueteros querían cercar la gobernabilidad, por eso se decidió intervenir en Panamericana. La Ciudad de Buenos Aires venia trabajando en una mesa con nosotros, acotaba que corten el Metrobus, el lunes y el martes con los palos y las gomas se veía que querían ponernos en un rincón."-"Como están todos en campaña, todo queda a la luz, se visibiliza como un grupo político sin reglas, pierde más de lo que gana. El tema de piquetes está en crisis."- Desafuero para Julio De Vido: "Falta la decisión del Juez, pero si un fiscal y un juez dice señores lo quiero detener y no puedo porque tiene fueros, la Cámara se los tiene que sacar."- Robos y Homicidios: "Estos datos de los diarios lo hicimos nosotros, la baja de homicidios es significativa e importante, es el tercer país con menos homicidios en América Latina. Los robos tuvieron una baja del tres por ciento."-"La encuesta de victimización es un trabajo de ayuda. La gente puede no creer en el sistema, pensar que lo que le robaron es insignificante, por eso no hace la denuncia. Vamos a hacer un sistema para que las tarjetas nos denunc ien a nosotros."-"Tenemos encuesta de percepción, datos duros, de homicidio, robo. Estamos un pasito mejor que el año pasado en seguridad."Debaten si hacen la denuncia ante un robo de poco dinero entre los columnistasGustavo Carabajal, columnista: "La encuesta le da la categoría de no delito al secuestro virtual"