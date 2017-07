Raúl Castellanos: Aumento de Combustibles "El aumento debía ser del 3% pero se aplicó un "coeficiente d recuperación" del año pasado y llegó al 7%"

Raúl Castellanos - Secretario de la Cámara de empresarios de Combustible 03-07.mp3

El - Secretario de la Cámara de empresarios de Combustible, Raúl Castellanos, habló con Luis Novaresio sobre el aumento de combustibles, mirá lo que dijoREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Esperábamos un aumento menor al tres por ciento en el combustible, por el acuerdo de los petroleros con el Gobierno hace un año, aparentemente se agregó un plus por la inflación del año pasado. Las compañías petroleras piden el plus."AUDIO DE LA NOTALuis Novaresio, conductor: "Los docentes piden recuperación y los sacan corriendo, acá no hay problemas."Raúl Castellanos, Secretario de la Cámara de empresarios de Combustible: "En lo que va del año aumentó un 16 por ciento las naftas, veremos si le gana a la inflación. En octubre hay un nuevo aumento."-"Las ventas en mayo se han recuperado, venían cayendo."Lu is Novaresio, conductor: "El tema es que muchos quieren recuperar lo perdido al año pasado."Raúl Castellanos, Secretario de la Cámara de empresarios de Combustible: "Siempre los precios son consensuados, posiblemente con Juan José Aranguren cambiaron algunas cosas."Luis Novaresio, conductor: "Aplicaron el coeficiente de recuperación."Rosario Bigozzi, columnista: "Este aumento es consensuado."Luis Novaresio, conductor: "Qué les podemos decir entonces a los docentes?."