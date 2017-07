Sergio De Acha:"Nosotros los quiosqueros estamos subvencionando el transporte público."

Sergio De Acha - Presidente de la Cámara de kiosqueros unidos 27-06.mp3



El Presidente de la Cámara de kiosqueros unidos, Sergio De Acha, habló con Luis Novaresio sobre el paro de los kiosqueros para la tarjeta SUBEREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Mañana protestamos hasta el viernes contra la carga de la Tarjeta Sube. El Estado cuando empezamos nos pagaba el 1 por ciento, nos brindaba los insumos, nos permitía hablar con ellos, luego el sistema se fue dejando, no nos responden y hoy nos pagan el 0.20 por ciento. Cada 100 pesos que cargamos la ganancia es 0.20 centavos, de ahí descontamos el papel, la electricidad, el internet."-"Nosotros los quiosqueros estamos subvencionando el transporte público."AUDIO DE LA NOTALuis Novaresio, conductor: "Cubren la deficiencia que tiene el Estado."Sergio De Acha, Presidente de la Cámara de kiosqueros unidos: "Nosotros pedimos conversar con Nación servicio para que nos dé el servicio directamente, para tener una rentabilidad digna. Queremos que nos paguen el 5 por ciento, porque vamos al Banco para responder los pedidos del sistema, cargamos a cualquier horario."-"Esto dependen de Guillermo Dietrich."Luis Novaresio, conductor: "No me parece bien que el quiosquero haga el trabajo del Estado gratis, si todos sacan el servicio quiero ver qué hacen."